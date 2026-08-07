"Лето в Москве" приглашает на мероприятие "День героя" в парк Дружбы

Фото: пресс-служба префектуры северного административного округа города Москвы

Мероприятие "День героя", посвященное специальной военной операции (СВО), состоится 9 августа на флагманской площадке "Мой район" в парке Дружбы в рамках проекта "Лето в Москве", передает портал мэра и правительства столицы.

Старт программы запланирован на 12:00. Центральным элементом спортивной части станет надувная полоса препятствий длиной более 30 метров. Участвовать в состязаниях смогут гости старше 16 лет. Перед стартом организаторы сформируют до 20 команд по три человека. Участникам предстоит преодолеть узкие тоннели, барьеры и склоны.

Результат каждого члена команды повлияет на общий итог, поэтому важны не только скорость и выносливость, но и слаженность действий. Победителей определят по времени прохождения маршрута и наградят памятными призами. После завершения соревнований полоса будет открыта для всех желающих.

Еще одно испытание подготовлено в зоне "Путь героя". Это тропа, где участник соревнуется с самим собой. Маршрут включает удержание равновесия на бревне, прыжки через покрышки, преодоление низко натянутой сети ползком, а также сборку и разборку автомата.

Помимо спортивной программы, на площадке будут работать тематические зоны. В зоне "Посылка из дома" посетители смогут сплести маскировочные сети, изготовить окопные свечи и научиться управлять дроном. Здесь же можно создать талисманы и написать письма участникам СВО. Их передадут адресатам через межрегиональную общественную организацию "Здоровое поколение".

Дополнит программу выставка военного снаряжения и трофеев. Гости смогут рассмотреть современную экипировку, средства связи и образцы вооружения, примерить шлем, подержать в руках автомат и сделать памятное фото. Рядом с экспонатами будут находиться ветераны и действующие военные, которые расскажут об истории каждого предмета.

В рамках проекта "Лето в Москве" для ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и членов их семей действуют специальные условия посещения фестивальных площадок и культурных событий.

В частности, участникам СВО обеспечен бесплатный вход на некоторые мероприятия, а также предоставляются льготные билеты. До окончания теплого сезона на площадках цикла "Московские сезоны" работают открытые бассейны. Ветераны боевых действий и члены семей участников СВО могут посещать их со скидкой 50%.

