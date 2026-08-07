В РПЦ назвали Медовый спас народной традицией, а не церковным праздником

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Освящение меда в день Медового спаса является народной традицией, не имеющей глубокого богословского содержания, заявил Агентству "Москва" председатель информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского в Солнцеве иерей Александр Волков.

По словам священника, традиция связана с сельскохозяйственным укладом жизни: люди приносили в храм мед нового урожая, чтобы получить благословение, освятить его и часть оставить в церкви.

Он добавил, что это является беззлобной и доброй народной традицией, поэтому в этот день совершается освящение меда. Однако придавать такому продукту особое значение не стоит.

"Просто это такое благословение на дальнейшие труды и на то, чтобы мы имели силу и возможность приносить плоды своих трудов нашим ближним", – добавил иерей.

Главное содержание 14 августа – начало Успенского поста и праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня. В этот день в православных храмах выносится изображение распятия и крест Христов, после чего ему совершают поклонение.

Ранее историк и общественный деятель Николай Сапелкин указал, что попытки подбирать иконы под конкретные жизненные ситуации являются суеверием и мистицизмом. Например, для спасения от пожара вешают икону "Неопалимая Купина", а при пьющих родственниках – "Неупиваемая Чаша".

