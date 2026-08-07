Российские гимнасты не получили визы на чемпионат Европы в Хорватии

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За два дня до запланированного вылета на чемпионат Европы в хорватский Загреб лидеры женской сборной по спортивной гимнастике, а также часть спортсменов и специалистов мужской команды не получили хорватские визы. Об этом сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России.

Официальных решений об отказе в выдаче виз федерация не получала. В организации пояснили, что чемпионат Европы в Загребе является отборочным соревнованием к чемпионату мира по спортивной гимнастике 2026 года.

Ожидается, что в ходе состязаний разыграют первые командные квоты на Олимпиаду 2028 года. Если спортсменки не смогут участвовать в чемпионате Европы, то команде придется сложнее, так как спортсмены будут вынуждены бороться за выход на ОИ-2028 без квот.

Визы не получили:



олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова;

олимпийская чемпионка Виктория Листунова;

победительница серии Кубков мира 2026 года Анна Калмыкова;

спортсменка Лейла Васильева;

спортсмен Алексей Усачев;

спортсмен Сергей Найдин;

спортсмен Евгений Кисель;

тренер Юлий Куксенко;

врач Сергей Гулевский.

Поэтому Федерация гимнастики РФ уже уведомила World Gymnastics и European Gymnastics об этой ситуации. В пресс-службе указали, что будут добиваться, чтобы принимающая сторона обеспечила участие российских спортсменов в состязании.

Ранее сообщалось, что российские армрестлеры смогут принять участие в чемпионате мира в Индии с флагом и гимном. Состязания пройдут в индийском Нью-Дели с 26 октября по 7 ноября. Уточнялось, что спортсмены получили полный допуск к соревнованиям под эгидой Всемирной федерации армрестлинга. Их результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

