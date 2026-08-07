Уголовное дело возбуждено против журналистки Катерины Гордеевой

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Катерина Гордеева признана иноагентом в РФ)

Возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Катерины Гордеевой (признана в РФ иноагентом). Она подозревается в распространении фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Гордеева опубликовала в своем телеграм-канале посты с ложной информацией о действиях российских военнослужащих в отношении мирных граждан Украины.

Следователи продолжают проводить необходимые действия для сбора доказательств. Рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Ранее экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Ему также на 3 года запретили заниматься администрированием сайтов.

По информации следователей, Круглов в 2022 году опубликовал в Сети заведомо ложные сведения о действиях российских военных против мирного населения Украины.

