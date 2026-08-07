Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 20:49

Политика

Уголовное дело возбуждено против журналистки Катерины Гордеевой

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Катерина Гордеева признана иноагентом в РФ)

Возбуждено уголовное дело в отношении журналистки Катерины Гордеевой (признана в РФ иноагентом). Она подозревается в распространении фейков о российской армии, сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, Гордеева опубликовала в своем телеграм-канале посты с ложной информацией о действиях российских военнослужащих в отношении мирных граждан Украины.

Следователи продолжают проводить необходимые действия для сбора доказательств. Рассматривается вопрос об объявлении ее в международный розыск.

Ранее экс-депутата Мосгордумы от партии "Яблоко" Максима Круглова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 7 годам лишения свободы по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Ему также на 3 года запретили заниматься администрированием сайтов.

По информации следователей, Круглов в 2022 году опубликовал в Сети заведомо ложные сведения о действиях российских военных против мирного населения Украины.

Читайте также


политика

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика