Журналистка Шипачева приговорена к 12 годам колонии за госизмену

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.

Слушания проходили в закрытом режиме.

Ранее московский суд назначил блогеру Арегу Щепихину (включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) 5 лет колонии общего режима по делу о разжигании ненависти. Он совершал действия, выражающие явное неуважение к обществу в целях оскорбления религиозных чувств верующих, а также призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете.

Поводом послужило интервью, в котором Щепихин оскорблял объекты религиозного поклонения мусульман. При этом психиатрическая экспертиза показала, что мужчина вменяем.

