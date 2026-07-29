"Вкусвилл" начал проверку после сообщений о кишечной палочке в продуктах

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Сеть "Вкусвилл" начала внутреннюю проверку после сообщений о возможных нарушениях качества продукции в трех регионах России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Ранее телеграм-канал "SHOT ПРОВЕРКА" сообщил об обнаружении бактерий группы кишечной палочки в продукции сети, а также о превышении допустимого содержания нитратов в свекле.

В компании заявили, что уже приняли меры по трем товарам. Свеклу от поставщика ООО "Видарди" сняли с продажи во всех регионах и утилизировали, а сотрудничество с производителем по этой позиции приостановили. При этом собственные исследования и анализы во внешних лабораториях не подтвердили превышение допустимого уровня нитратов. Показатель оказался в 3–5 раз ниже нормы.

Лабораторные исследования молока от ООО "Лебедяньмолоко" за май – июль также не выявили нарушений. В компании отметили, что производитель регулярно проходит аудиты сети. Служебная проверка самого предприятия, проведенная после запроса Роспотребнадзора, не обнаружила отклонений.

В отношении фарша из телятины от ООО "Перспектива" производитель провел дополнительные мероприятия, включая обучение персонала и усиленную дезинфекцию. "Вкусвилл" также намерен провести внеплановый аудит предприятия. В компании подчеркнули, что результаты микробиологических исследований могут зависеть не только от условий производства. На них также способны влиять температурные режимы при хранении и транспортировке продукции.

Ранее Роскачество выявило нарушения в протеиновом мороженом. В продукции Bombbar были найдены кишечная палочка, растительные жиры и дефицит белка. Также в образцах Bombbar и O!Life зафиксировано превышение допустимого уровня микроорганизмов.