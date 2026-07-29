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29 июля, 17:22

Происшествия

В Санкт-Петербурге задержали повара кафе по подозрению в нападении на посетителя

Фото: 78.мвд.рф

В Санкт-Петербурге правоохранители задержали повара кафе, который подозревается в нападении на посетителя в феврале этого года. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

По данным ведомства, посетитель получил травмы во время конфликта в кафе на проспекте Просвещения. Было возбуждено уголовное дело, которое сначала связали со статьей об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, но затем его переквалифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Известно, что задержанному 22 года. Он прибыл в Россию из страны Центральной Азии.

Ранее в Санкт-Петербурге суд арестовал на два месяца жителя города, который ударил водителя скорой помощи и выстрелил в его сторону из сигнального пистолета. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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