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29 июля, 17:27

Происшествия

США нанесли ракетный удар по иранской провинции Западный Азербайджан

Фото: 123RF.com/sharuzzaman

США нанесли ракетный удар по городу Пираншахр в иранской провинции Западный Азербайджан. Информации о погибших и пострадавших не поступало, сообщила иранская гостелерадиокомпания.

Глава управления по кризисным ситуациям провинции Хамед Сафари подтвердил, что регион подвергся удару.

"Вражеская ракета попала в один из нежилых районов провинции", – приводит его заявление издание Fars.

В конце февраля 2026 года конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по объектам в Иране. Тегеран ответил ударами по американским и израильским целям.

После временного перемирия и подписания в июне меморандума о взаимодействии боевые действия возобновились в июле. Позднее Центральное командование США заявило, что боевики КСИР попытались атаковать американские силы баллистическими ракетами, однако все снаряды были перехвачены.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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