США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

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США и Иран официально подписали меморандум о взаимопонимании с целью прекращения войны. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на официального представителя МИД Ирана Исмаила Багаи.

Как уточнил журналист портала Axios Барак Равид, документ был подписан в электронном виде. В Вашингтоне считают, что меморандум уже вступил в силу.

Президент США Дональд Трамп объявил об открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США после заключения мирного соглашения с Ираном, которое состоялось 14 июня. Обе стороны прекратили огонь на всех направлениях, включая Ливан.

В Тегеране подтвердили достижение мирной сделки с Вашингтоном. Однако Исламская Республика подчеркнула, что будет внимательно следить за действиями США. Официальная церемония подписания соглашения пройдет 19-го числа в Швейцарии.