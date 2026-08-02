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02 августа, 11:04

Политика

В Госдуме призвали заморозить цены на авиабилеты

Фото: 123RF.com/peopleimages12

В России необходимо заморозить стоимость авиаперелетов и провоза багажа. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев, передает ТАСС.

"Необходимо заморозить <...>, а не идти на поводу у авиакомпаний, для которых важен не человек, а своя прибыль. Нам важен человек. Поэтому государству необходимо регулировать цены на билеты", – подчеркнул парламентарий.

Поводом для предложения стал рост тарифов. По словам Григорьева, в августе некоторые авиаперевозчики подняли цены на билеты на 17%. Депутат назвал такое повышение несправедливым и отверг оправдания компаний.

"Никакими ценами на топливо, ссылками на логистику подобную несправедливость не оправдаешь", – отметил он.

Ранее в нижней палате парламента заявили, что россияне должны получить возможность бесплатно обменять билет на поезд в случае опоздания из-за задержки, отмены, переноса момента отправления или изменения маршрута стыковочного авиарейса.

Депутаты предложили изменить законы, чтобы пассажиры могли обменять неиспользованный билет на ближайший поезд того же направления, используя единый транспортный документ или подтвердив маршрут другими способами. Если на ближайший поезд нет мест, клиент получит полный возврат стоимости или возможность переоформить билет на другой маршрут.

Экономист заявил, что стоимость авиатоплива не зависит от ситуации на внутреннем рынке

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