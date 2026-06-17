Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 июня, 18:43

Политика

Совфед одобрил закон о штрафах за незаконную продажу билетов на поезда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает административные штрафы за незаконную продажу билетов на поезда дальнего следования.

Исходя из документа, штрафы будут применяться к тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, а также не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов.

Гражданам за подобное нарушение будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – от 400 до 500 тысяч рублей.

Как ранее указывалось в пояснительной записке, из‑за ограничений на авиаперелеты в некоторые регионы правительство, Минтранс и РЖД приняли меры для обеспечения транспортной доступности. Однако участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда без намерения ехать, а затем перепродают их по завышенным ценам, создавая искусственный дефицит.

По данным РЖД, которые приводились в документах, за 2024 год было выявлено 2 тысячи подобных инцидентов. После возврата приобретенных перекупщиками билетов в свободную продажу удалось вернуть 7 636 мест на общую сумму почти 23 миллиона рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее депутаты Госдумы предложили дать студентам скидку 50% при покупке билетов на поезда за 2 часа до отправления. По мнению парламентариев, реализация инициативы позволит поддержать студентов в ситуациях срочных поездок, а также повысить доступность ж/д перевозок для молодежи.

Читайте также


политикатранспорт

Почему зумеры массово увлеклись шахматами?

Для некоторых игра может выступить в роли дейтинга

Читать
закрыть

Как изменилась роль старшего поколения в воспитании детей?

Роза Сябитова уверена: старшее поколение больше не обязано заниматься внуками

Читать
закрыть

Как миллениалы борются с кризисом среднего возраста?

Одни осваивают роликовые коньки и бег, другие занимаются ретро-автомобилями и танцами на пилоне

Читать
закрыть

В каких случаях квас опасен для здоровья?

Лучше отказаться от напитка при гастрите, сахарном диабете, повышенном артериальном давлении

Читать
закрыть

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика