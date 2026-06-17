Совфед одобрил закон о штрафах за незаконную продажу билетов на поезда

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает административные штрафы за незаконную продажу билетов на поезда дальнего следования.

Исходя из документа, штрафы будут применяться к тем, кто продает билеты на поезд, не являясь перевозчиком или его представителем, а также не имеет заключенного с перевозчиком договора на оформление электронных проездных документов.

Гражданам за подобное нарушение будет грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – от 400 до 500 тысяч рублей.

Как ранее указывалось в пояснительной записке, из‑за ограничений на авиаперелеты в некоторые регионы правительство, Минтранс и РЖД приняли меры для обеспечения транспортной доступности. Однако участились случаи, когда перекупщики массово скупают билеты на поезда без намерения ехать, а затем перепродают их по завышенным ценам, создавая искусственный дефицит.

По данным РЖД, которые приводились в документах, за 2024 год было выявлено 2 тысячи подобных инцидентов. После возврата приобретенных перекупщиками билетов в свободную продажу удалось вернуть 7 636 мест на общую сумму почти 23 миллиона рублей.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Ранее депутаты Госдумы предложили дать студентам скидку 50% при покупке билетов на поезда за 2 часа до отправления. По мнению парламентариев, реализация инициативы позволит поддержать студентов в ситуациях срочных поездок, а также повысить доступность ж/д перевозок для молодежи.