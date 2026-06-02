В поездах дальнего следования РЖД появилось летнее меню

Фото: телеграм-канал "Телеграмма РЖД"

Летнее меню появилось в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

В частности, пассажиры спальных вагонов смогут в рамках предоплаченного питания попробовать в вагонах-ресторанах судака со сливочным соусом, мятый картофель и шашлык из индейки. Те, кто едет в купе, угостят блинами с ветчиной и сыром, тушеными овощами с грибами и многим другим.

В свою очередь, пассажиры вагонов бизнес-класса скоростных поездов смогут попробовать в вагонах-ресторанах морковный торт, медальон из белой и красной рыбы с ризотто и имбирно-цитрусовым соусом, холодную рыбную закуску.

В поездах с вагонами-бистро (новой концепцией питания) пассажирам, которые будут находиться в вагонах люкс, предложат поесть зеленый салат с индейкой и апельсиновым перцем, вафли с цукини, лососем и творожным сыром, а также бисквитный десерт с грушей и корицей.

При этом тех, кто едет в спальных вагонах, смогут заказать форель с рисом и сливочно-шпинатным соусом, говядину с овощным гарниром и соусом из болгарского перца и другие блюда. Помимо этого, для всех пассажиров будут доступны вегетарианские позиции, например вафли на соевом молоке с клубнично-грушевым соусом, салат гриль с кабачками и перцем, свекольный мармелад с клубникой.

Данное меню будет доступно пассажирам до 31 августа. Выбрать тип питания, которое входит в стоимость билета, можно во время оформления проездных документов онлайн или в кассе, но не позднее чем за 72 часа до отправления состава с начальной станции.

Ранее Федеральная пассажирская компания (ФПК) начала продавать в поездах дальнего следования еду для детей. Гендиректор организации Владимир Пястолов рассказал, что в специальный раздел "Для самых маленьких" вошли кукурузные палочки, злаковые батончики, мармелад, разрешенные для питания с 12 месяцев, и фруктовое пюре, которое подходит для малышей от 4 месяцев.

