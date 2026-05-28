Еду для младенцев начали продавать в поездах ФПК

Федеральная пассажирская компания (ФПК) начала продавать в поездах дальнего следования еду для детей в возрасте от 4 месяцев. Об этом РИА Новости заявил гендиректор ФПК Владимир Пястолов.

Он отметил, что в этом году компания уделила внимание младенцам. В специальный раздел "Для самых маленьких" вошли кукурузные палочки, злаковые батончики, мармелад, разрешенные для питания с 12 месяцев, и фруктовое пюре, которое подходит для малышей от 4 месяцев.

Ранее сообщалось, что ФПК предоставит 15-процентную скидку на поездки в купе семьей 8 июля. Акция приурочена ко Дню семьи, любви и верности.

Скидка распространяется на граждан, которые путешествуют с детьми в возрасте до 17 лет включительно. При этом билеты на взрослого и ребенка должны быть оформлены в одном заказе. Также в поле "Тариф" для взрослых и детей старше 10 лет нужно выбрать "Семейный".