28 мая, 14:13

Artnet News: Sotheby’s выставит на торги скелет тираннозавра за 20–30 млн долларов

Фото: sothebys.com

Аукционный дом Sotheby’s выставит на торги один из крупнейших и наиболее полных скелетов тираннозавра, обнаруженный на территории США. Об этом сообщает Artnet News.

Возраст экземпляра составляет 67 миллионов лет. Тираннозавр получил прозвище Гас, его скелет может уйти с молотка за 20–30 миллионов долларов. Отмечается, что это самая высокая предварительная оценка для скелета динозавра.

Останки тираннозавра нашли в округе Хардинг в Южной Дакоте. Всего Гас включает 183 ископаемых костных элемента, в том числе череп, две стопы и редкий набор плечевых костей.

По данным Sotheby’s, скелет сохранился примерно на 63%. Его длина в собранном виде составляет около 11,5 метра, а высота – 3,8 метра. По размеру и сохранности Гаса сравнивают с двумя другими известными тираннозаврами на рынке – Стэном (продали за 31,8 миллиона долларов) и Сью (продали за 8,36 миллиона долларов).

Рекордом для окаменелости динозавра на аукционе пока остается продажа скелета стегозавра Апекса. В 2024 году его продали на Sotheby’s за 44 миллиона долларов.

Перед торгами Гаса покажут публике в здании Бройера в Нью-Йорке. Выставка пройдет с 1 по 14 июля.

Ранее книга "Гарри Поттер и философский камень" из первого издания ушла с молотка на британском аукционе Rare Book Auctions за почти 23 тысячи долларов. В 1997 году книга стоила 4,99 фунта.

Тогда книжный обозреватель Катрина МакНикол получила ее для рецензирования. Однако женщина так и не прочитала произведение и не написала отзыв.

