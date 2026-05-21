Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 13:57

Культура
Главная / Новости /

WSJ: анонимный коллекционер купил картину Бэнкси за 18 млн долларов

Картина Бэнкси ушла за 18 млн долларов на аукционе в США

Фото: fair-warning.com

Картина британского художника Бэнкси "Девочка и воздушный шар на найденном пейзаже" продана за 18 миллионов долларов на аукционе Fair Warning в Соединенных Штатах. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

На сайте Fair Warning указано, что эта работа от 2012 года оценивалась в 13–18 миллионов долларов. Художник написал ее на холсте размером 59 на 69,5 сантиметра красками из аэрозольного баллончика.

"Картина в серых тонах, на которой изображена маленькая девочка, смотрящая на улетающий красный воздушный шар, была продана за 18 миллионов долларов <...>. Работа, купленная анонимным коллекционером из США, делавшим ставки по телефону, достигла верхней оцениваемой границы и теперь является третьей самой дорогой проданной работой художника", – сказано в публикации американского издания.

Самыми дорогими работами британца до сих пор являются "Изменивший правила игры" и "Любовь в мусорном ведре". Их приобрели за 23,2 и 25,4 миллиона долларов соответственно.

Газета отметила, что последний акцион стал большим испытанием для Бэнкси и его ценности на рынке. Ведь недавно журналисты раскрыли личность творца. Агентство Reuters провело расследование и выясняло, что настоящее имя художника – Робин Ганнингем. Однако позже он его сменил и стал Дэвидом Джонсом.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика