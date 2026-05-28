28 мая, 16:49

Общество

Умер один из разработчиков государственного герба России Владимир Никонов

Фото: rah.ru

Умер ученый-математик, народный художник РФ и почетный член Российской академии художеств (РАХ) Владимир Никонов. Об этом сообщили в пресс-службе РАХ.

Он ушел из жизни 22 мая, прощание с ученым состоялось 28-го числа на Федеральном военном мемориале "Пантеон защитников Отечества".

"(Никонов. – прим. ред.) являл собой редкое сочетание художника и ученого, причем обе стороны своего дарования он реализовал на высочайшем уровне", – отметили в академии.

В РАХ также напомнили, что как художник Никонов создал огромное количество произведений в технике живописной миниатюры. Кроме того, он стал одним из разработчиков государственного герба России, символики и наград ряда ведомств и министерств.

Президент РАХ Василий Церетели и научно-творческий коллектив академии выразили соболезнования родным, близким и коллегам Никонова.

