28 мая, 17:54

Общество

В Москве все чаще применяются малоинвазивные методы лечения аневризмы аорты

Фото: департамент здравоохранения Москвы

Столичные медики стали все чаще применять малоинвазивные эндоваскулярные методы лечения аневризмы аорты, сообщила заведующая отделением сердечно-сосудистой хирургии ГКБ имени Юдина, кандидат медицинских наук Наталья Яснопольская.

Аневризмы перешейка аорты относятся к редким и сложным для диагностики патологиям, так как они долгое время могут никак себя не проявлять и выявляются уже при развитии осложнений, угрожающих жизни пациента. На долю этого вида патологии приходится около 5–10% всех аневризм грудного отдела аорты.

"Чаще всего они связаны с дегенеративными изменениями сосудистой стенки, врожденными особенностями или последствиями травм", – добавила Яснопольская.

Выявить патологию бывает непросто, так как эта зона труднодоступна для обычного ультразвукового исследования сердца. Во многих случаях требуется компьютерная томография (КТ) с контрастированием, но для ее проведения нужны определенные показания.

Поэтому в столичных медицинских учреждениях, включая ГКБ имени Юдина, все чаще применяют малоинвазивные методы лечения. Это позволяет не только снизить травматичность операции, но и уменьшить нагрузку на пациента.

"При аневризмах данной локализации такие технологии считаются оптимальными", – добавила врач.

При этом установка специального медицинского стент-графта не требует чрезмерно точного предварительного планирования. Тем не менее медики подбирают его индивидуально, с учетом размеров аорты, расположения сосудов. В ряде случаев перед процедурой также осуществляют дебранчинг сосудов.

"Если стент-графт перекрывает устье подключичной артерии, может нарушиться кровоснабжение руки и позвоночной артерии. Поэтому сначала мы создаем обходной путь кровотока – формируем шунт между сонной и подключичной артериями", – объяснила Яснопольская.

В таких случаях требуется участие сразу нескольких команд хирургов – сосудистых и эндоваскулярных. Сначала осуществляется дебранчинг, затем производится установка стент-графта, который выключает аневризму из кровотока.

По словам врача, сочетание современных технологий и командного подхода позволяет медикам успешно выполнять даже наиболее сложные вмешательства в сосуды пациентов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что врачи спасли беременную пациентку с мешотчатой аневризмой дуги аорты. Долгое время аневризма не проявлялась, однако на 28-й неделе беременности у пациентки появились интенсивные боли в груди.

Ей провели сложнейшее эндопротезирование и сохранили беременность. Пациентка быстро восстановилась и родила здоровую девочку. Это стало уникальной для мировой практики операцией.

