Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Московские врачи спасли пациентку с острым инфарктом миокарда. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

59-летнюю женщину доставили с острым инфарктом в кардиореанимацию. Врачи провели исследование и обнаружили у пациентки закупорку левой коронарной артерии и поражение сердечной мышцы. В связи с этим ее стали готовить к операции, однако состояние женщины резко ухудшилось. В частности, у нее остановилось кровообращение.

Медики на протяжении 40 минут пытались реанимировать пациентку. Они также подключили женщину к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая временно позволяет поддерживать жизнь, насыщая кровь кислородом до того момента, пока сердце и легкие не восстановят свою функцию.

"Подключение ЭКМО на фоне реанимации – технически крайне сложная задача, требующая максимальной концентрации", – объяснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаил Струценко.

В результате сердце пациентки вновь заработало. После восстановления ее выписали под наблюдение амбулаторных врачей.

Ранее московские медики помогли женщине с грыжей размером около 25 на 30 сантиметров. Она образовалась в области послеоперационного рубца. В ходе операции хирурги убрали грыжу и полностью восстановили брюшную стенку. Вмешательство прошло успешно.

