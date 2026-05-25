25 мая, 16:19

Общество
Врач Минасян: высокий пульс от уведомлений в телефоне связан с инстинктом самосохранения

Фото: 123RF.com/adiruch

Неожиданные уведомления на смартфоне могут вызвать у человека защитную реакцию организма, которая проявляется в учащении сердцебиения. Это обусловлено инстинктом самосохранения, рассказала заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян в беседе с News.ru.

Когда на телефон приходит внезапное сообщение, звонок или уведомление, многие люди ощущают тахикардию и тревогу. Эти ощущения знакомы многим, и у них есть научное объяснение.

"Наш организм тысячелетиями учился выживать. Резкий, неожиданный звук для мозга – это потенциальный сигнал опасности, как рык хищника в древности. В ответ на такой раздражитель мгновенно срабатывает древний защитный механизм – реакция "бей или беги", – пояснила эксперт.

Во время активации защитных механизмов в кровь выбрасываются гормоны стресса – адреналин и норадреналин. Они мобилизуют все силы организма, ускоряя сердцебиение и учащая пульс, чтобы быстрее доставить кровь к мышцам.

Данную физиологическую реакцию врач назвала нормальной, подчеркнув, что она не представляет угрозы для здорового сердца. Обычно она проходит самостоятельно через несколько минут, когда мозг убеждается в отсутствии опасности.

"Если учащенное сердцебиение возникает не только от испуга, но и в покое, сопровождается болью в груди, одышкой, головокружением или длится очень долго, это повод обратиться к врачу-кардиологу", – заключила Минасян.

В качестве одного из способов снижения высокого пульса врач-кардиолог Ольга Савонина ранее рекомендовала использовать компресс из смоченного в прохладной воде полотенца. Это повлияет на блуждающий нерв, который активирует парасимпатическую нервную систему, помогая замедлить пульс.

Также можно попробовать дыхательную технику. Сначала на протяжении 4 секунд делается вдох, а затем в течение 6–8 секунд выдох, следом идет пауза в 1 секунду. В общей сумме такое упражнение нужно сделать 15 раз. После этого ритм обычно начинает снижаться в среднем на 10 ударов уже через 2 минуты.

