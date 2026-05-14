Блогер BadComedian: закон о защите традиционных ценностей в кино мешает прокату фильмов

Приостановка показа зарубежных фильмов во время майских праздников привела к финансовым убыткам кинотеатров, сообщили эксперты. Что ждет российский прокат в будущем и можно ли ожидать возвращения иностранных картин в РФ, разбиралась Москва 24.

Финансовый провал

Майский прокат в России завершился провалом из-за отсутствия зарубежных релизов и снижения интереса зрителей к отечественным сказкам, сообщил на пресс-конференции в НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

По его словам, отказ от импортного кино полностью себя дискредитировал. Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб, так как зрители успевают посмотреть новинки на пиратских сайтах.





Давид Шнейдеров кинокритик Как только кинотеатры отказались на майские праздники показывать зарубежные картины, стало ясно, что русским зрителям русское кино неинтересно.

Кроме того, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев сообщил на пресс-конференции, что в майском прокате коммерчески успешной стала только картина "Ангелы Ладоги", собравшая 390 миллионов рублей. Помимо нее, были показаны фильмы "Литвяк" и "Семь верст до рассвета". При этом неофициальный релиз картины "Дьявол носит Prada 2", вышедшей в мире 1 мая, состоялся в РФ на пару недель позже.

Исаев добавил, что прокату не хватает фильмов для зрителей старше 55 лет. В отличие от Франции, где представители серебряного возраста (Silver Age) "делают половину кассы", российским пенсионерам почти нечего смотреть. Эксперт подчеркнул, что для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент.

Тем не менее глава объединенной киносети "Формула кино" и "Синема Парк" Алексей Васясин сообщил на пресс-конференции, что за первые четыре месяца 2026 года сборы кинотеатров выросли относительно прошлого года.





Алексей Васясин глава объединенной киносети "Синема Парк" и "Формула кино" С января по апрель 2026 года мы идем примерно плюс 30% в деньгах и плюс 15% в людях, а с начала мая по 20-е число – минус 16% в деньгах и минус 25% в людях. Поэтому пока мы в целом фиксируем прирост относительно показателей прошлого года.

Однако эксперт добавил, что в майские праздники доходы залов упали ниже уровня 2025 года, что объяснил неравномерностью проката. В прошлом году праздничные релизы "Кракен" и "В списках не значился" оказались более востребованными у зрителей и принесли больше прибыли.

Между тем 14 мая стало известно, что московская юридическая фирма "Самойлов", действуя по доверенности Warner Bros. Entertainment Inc., выслала одному из российских кинотеатров требование о прекращении нелегальной демонстрации голливудских новинок, сообщило издание Cinemaplex. Ранее такие заявления получали и другие организаторы показов. В частности, речь шла о картинах "Мортал Комбат 2", "Мумия" и "Они придут за тобой".

Залы закроются?

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил в разговоре с Москвой 24, что не понял критерии, по которым эксперты оценивали успех российского проката или его отсутствие в майские праздники.





Александр Шолохов первый зампред комитета Госдумы по культуре Идея сдвинуть иностранные новинки, на мой взгляд, себя не дискредитировала никак. То, что некоторым кинокритикам она, возможно, принесла материальные убытки, это совсем не дискредитация.

Парламентарий подчеркнул, что нужно четко разделять этические и идеологические аспекты, а также материальную выгоду, которую некоторые представители кинобизнеса хотели получить в "святые дни".

В свою очередь, блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) отметил в беседе с Москвой 24, что не понимает логику запретительных мер, поскольку кинотеатры живут в рыночных условиях и пытаются самоокупиться. Например, в 1990-е залы закрывались, но выход на мировой уровень помог достичь окупаемости и получить прибыль.

Однако сейчас были поставлены жесткие условия, в которых кинотеатрам тяжело выживать. Российские фильмы не способны закрыть весь потребительский спрос, который в итоге просядет, а кинотеатры и прокатчики потеряют деньги, объяснил Баженов.





Евгений Баженов (BadComedian) блогер и кинокритик Спрос выстреливает только в праздники, и кинотеатры вынуждены завышать цены в два-три раза (как, например, было со сборами "Чебурашки"). Это доказывает, что единственный способ выживания – высокая стоимость билетов и отсутствие выбора у зрителя, который идет на просмотр фильма с семьей. В другое время кинотеатры простаивают, им практически нечего показывать.

По словам эксперта, параллельный импорт голливудских новинок приносил залам деньги, и ограничения этой практики – частичный удар по зрителю и прямой – по кинотеатрам, а не по зарубежному бизнесу.

"Западные государства наложили санкции, но есть параллельный импорт и предсеансовое обслуживание, и меня, как российского зрителя, в связи с этим, по сути, не ограничивали. Но теперь это фактически произошло", – указал Баженов.





Евгений Баженов (BadComedian) блогер и кинокритик Крупные студии, которые забрали у налогоплательщиков деньги на свои проекты, хотят отчитаться перед государством, что они окупаются. Поэтому в кинотеатрах убирают малейшую конкуренцию в виде параллельного импорта, даже в качестве утренних сеансов. Хотя многие СМИ приводили статистику, что в целом огромное количество таких картин не окупается.

При этом некоторые зарубежные киностудии уже возвращались: например, британские фильмы показывали в России и они принесли хорошие сборы, отметил Баженов.

"Но есть еще один нюанс – закон о защите традиционных ценностей в кино, который абстрактен. Кинотеатры и прокатчики боятся показывать многие картины, потому что любой способен разглядеть в них осквернение. В связи с чем возникает вопрос: а стоит ли вообще выпускать в России какую-то продукцию?" – отметил эксперт.

Он предположил, что в связи с этим западные студии будут показывать в России нишевое кино, которое является достаточно прибыльным: ужастики и боевики категории Б, например, с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. Они уже идут в официальном прокате и, судя по сборам, являются "желанными гостями", заключил Баженов.

