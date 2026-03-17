Кинокритик Примакова оценила эффект от квот на иностранное кино в РФ

Владимир Путин призвал ускорить введение квот на иностранные фильмы в российском прокате. Как это отразится на репертуаре кинотеатров, разбиралась Москва 24.
"Тупые и ненужные вещи"
Владимир Путин поручил министру культуры Ольге Любимовой как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате. Идею в марте 2025 года высказал режиссер Никита Михалков. В своем письме к президенту он предлагал ввести для зарубежных лент входной взнос в 5 миллионов рублей для рассмотрения картины в РФ. Кроме того, Михалков выступил за то, чтобы направлять 10% от проката иностранных фильмов на рефинансирование национального кино.
Глава государства поддержал это решение и поручил проработать вопрос. Однако во время заседания Совета по культуре 25 марта Михалков заявил, что работа так и не завершена.
"Сегодня, Владимир Владимирович, 390-й день. Протокол не подписан. Для зрителей это удовольствие, для чиновников это нагрузка, а для нас – это жизнь, это наша жизнь", – сказал кинорежиссер.
Путин обратил внимание во время заседания, что в системе квотирования важно учитывать не только идеологическую, но и коммерческую составляющую. Президент привел в пример Францию и Китай, где подобные меры действуют уже много лет.
При этом российский лидер обратил внимание, что речь о тех или иных ограничениях в данном случае не идет.
"Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить. У нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются, на самом-то деле, – ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию", – подчеркнул глава государства.
В свою очередь, Ольга Любимова во время заседания назвала процедуру квотирования "технически сложной".
"Мы обсуждали ее как с юридической точки зрения, так и через организацию системы квотирования в нашей стране. Мы разбирали, как это можно сделать с легитимной точки зрения и правообладателя, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей", – рассказала она, добавив, что уверена в положительном решении вопроса.
При этом помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что ранее по этому вопросу состоялось совещание с членами правительства и представителями киноотрасли, по итогам которого "найдены компромиссы по всем пунктам".
По подсчетам аналитиков, российское кино серьезно недобирает в прокате. Согласно данным Исследовательского центра КГ PROGRESS, в 2025 году окупились только 5 из 41 картины, снятых при господдержке, сообщает "Газета.ру". Таким образом, коммерчески неуспешными оказались 88% проектов, что хуже показателя 2024 года, когда не окупились 78% фильмов (18 из 23). При этом бюджеты крупных релизов выросли: несколько картин приблизились к отметке в 1 миллиард рублей и выше, отметили эксперты.
В то же время власти Москвы активно помогают кинопроизводителям. По словам Сергея Собянина, в столице в 2025 году было снято 870 проектов – на 38% больше, чем в 2024-м. В 2026-м же планируется завершить модернизацию Киностудии Горького (площадь павильонов вырастет в 10 раз, до 106 тыс. квадратных метров) и развивать кинокластер "Москино" с новыми объектами, включая павильон для подводных съемок, подчеркнул мэр Москвы.
Зрители уйдут к "пиратам"?
Введение квот на иностранное кино в разговоре с Москвой 24 поддержала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.
"Можно обратиться к мировой практике: например, к опыту Франции, где установлено соотношение отечественных фильмов и иностранных. В нашей стране раньше не получалось этого сделать, потому что не хватало российских фильмов для заполнения кинотеатров и телевизионных эфиров", – пояснила она.
Она напомнила период ухода голливудских студий из России: тогда, по ее словам, "начались панические крики", что кинотеатры закроются, так как "нечего показывать".
Парламентарий напомнила, что многие проекты, в том числе детские, юношеские, анимационные и дебютные, финансируются из государственного бюджета. Иностранные же фильмы проходят экспертный совет Минкульта для получения прокатного удостоверения.
"Там есть жесткие параметры для отказа, но среди них нет такого критерия, как "глупый и пустой фильм". Главные основания для отказа сегодня – насилие, нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), несоблюдение ценностей и запретов нашего государства. Все остальное – пожалуйста, показывай", – добавила депутат.
По ее мнению, нужно усиливать экспертные советы и выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые содержат традиционные духовные ценности. При этом картины должны быть еще и художественными, подчеркнула Драпеко.
В то же время она обратила внимание, что квоты напрямую не влияют на качество кино. А заработанные деньги, которые проходят через систему ЕАИС (единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах. – Прим. ред.), не возвращаются обратно в отрасль.
"Они уходят в бюджет, и мы потом снова из бюджета просим деньги на кино. Если бы бюджет зависел от успешности отечественного кинопроизводства, если бы деньги от проката возвращались и можно было бы их снова инвестировать, тогда кинематографисты, наверное, бегали бы быстрее и снимали лучше", – предположила Драпеко.
По ее словам, российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы".
"Мы нарастили объемы, и теперь у нас есть возможность регулировать рынок, защищая отечественного производителя и одновременно стимулируя возврат средств в отрасль", – заключила депутат.
Однако президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова уточнила в беседе с Москвой 24, что система квот в мировой практике работает по двум направлениям – экономическому и идеологическому.
"Часто апеллируют к Франции, но там как таковой системы квот нет: есть отчисления с продажи билетов, которые идут на финансирование национального кинематографа. Похожие попытки были в Южной Корее, но там с Голливудом был заключен договор. В Германии, например, вообще нет прокатных удостоверений – все идет достаточно свободно", – пояснила Примакова.
В качестве наиболее близкого к России примера она привела Китай, однако там "жесткая идеологическая цензура и тотальный контроль всего медиарынка". Подобный метод нашей стране не очень подходит, указала она.
Кроме того, эксперт высказала опасения по поводу предложения ввести взнос для иностранных кинопроизводителей в 5 миллионов рублей.
"Это сразу отсекает маленькие продюсерские компании и то самое артхаусное кино, которое развивает зрителя, а не работает просто "жвачкой для глаз". У независимых европейских или российских артхаусных проектов часто нет таких денег", – уточнила эксперт.
По ее мнению, для введения квотирования необходимо достаточное количество собственного кино. При этом оно должно быть еще и качественным.
"С этим порой возникают вопросы: картины вроде был есть, а посмотреть часто бывает нечего. С другой стороны, квоты дадут возможность прорваться к зрителю региональному кинематографу, который очень интересен и заслуживает внимания, но из-за конкуренции с блокбастерами не добирается до зрителя", – пояснила Примакова.
В качестве примера нехватки репертуара специалист напомнила о современной практике кинотеатров устраивать ретропремьеры. По ее мнению, финансово поддержать российскую киноиндустрию квоты, возможно, смогут, но возникнет вопрос в прозрачности перераспределения средств. На качество же система, скорее всего, не повлияет, а "может даже избаловать" производителей. Поскольку кинотеатрам все равно нужно что-то пускать в прокат, чтобы не обанкротиться, ставить начнут "что попало, лишь бы забить репертуар", резюмировала она.