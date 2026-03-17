Кинокритик Примакова оценила эффект от квот на иностранное кино в РФ

Владимир Путин призвал ускорить введение квот на иностранные фильмы в российском прокате. Как это отразится на репертуаре кинотеатров, разбиралась Москва 24.

"Тупые и ненужные вещи"

Владимир Путин поручил министру культуры Ольге Любимовой как можно скорее принять решение о квотировании иностранного кино в российском прокате. Идею в марте 2025 года высказал режиссер Никита Михалков. В своем письме к президенту он предлагал ввести для зарубежных лент входной взнос в 5 миллионов рублей для рассмотрения картины в РФ. Кроме того, Михалков выступил за то, чтобы направлять 10% от проката иностранных фильмов на рефинансирование национального кино.

Глава государства поддержал это решение и поручил проработать вопрос. Однако во время заседания Совета по культуре 25 марта Михалков заявил, что работа так и не завершена.

"Сегодня, Владимир Владимирович, 390-й день. Протокол не подписан. Для зрителей это удовольствие, для чиновников это нагрузка, а для нас – это жизнь, это наша жизнь", – сказал кинорежиссер.

Путин обратил внимание во время заседания, что в системе квотирования важно учитывать не только идеологическую, но и коммерческую составляющую. Президент привел в пример Францию и Китай, где подобные меры действуют уже много лет.





Владимир Путин президент РФ Ну а мы-то чего рот разеваем? И идеологически пропускаем какие-то вещи совершенно тупые, нам не нужные. Ну и финансово не поддерживаем своего производителя.

При этом российский лидер обратил внимание, что речь о тех или иных ограничениях в данном случае не идет.

"Я не говорю, что нужно что-то запрещать, но выстроить. У нас многие вещи фактически по тем или другим каналам поддерживаются, субсидируются, на самом-то деле, – ну что же мы будем субсидировать иностранную кинопродукцию", – подчеркнул глава государства.

В свою очередь, Ольга Любимова во время заседания назвала процедуру квотирования "технически сложной".

"Мы обсуждали ее как с юридической точки зрения, так и через организацию системы квотирования в нашей стране. Мы разбирали, как это можно сделать с легитимной точки зрения и правообладателя, и прокатчиков, и кинотеатральных сетей", – рассказала она, добавив, что уверена в положительном решении вопроса.

При этом помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что ранее по этому вопросу состоялось совещание с членами правительства и представителями киноотрасли, по итогам которого "найдены компромиссы по всем пунктам".

По подсчетам аналитиков, российское кино серьезно недобирает в прокате. Согласно данным Исследовательского центра КГ PROGRESS, в 2025 году окупились только 5 из 41 картины, снятых при господдержке, сообщает "Газета.ру". Таким образом, коммерчески неуспешными оказались 88% проектов, что хуже показателя 2024 года, когда не окупились 78% фильмов (18 из 23). При этом бюджеты крупных релизов выросли: несколько картин приблизились к отметке в 1 миллиард рублей и выше, отметили эксперты.

В то же время власти Москвы активно помогают кинопроизводителям. По словам Сергея Собянина, в столице в 2025 году было снято 870 проектов – на 38% больше, чем в 2024-м. В 2026-м же планируется завершить модернизацию Киностудии Горького (площадь павильонов вырастет в 10 раз, до 106 тыс. квадратных метров) и развивать кинокластер "Москино" с новыми объектами, включая павильон для подводных съемок, подчеркнул мэр Москвы.

Зрители уйдут к "пиратам"?

Введение квот на иностранное кино в разговоре с Москвой 24 поддержала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

"Можно обратиться к мировой практике: например, к опыту Франции, где установлено соотношение отечественных фильмов и иностранных. В нашей стране раньше не получалось этого сделать, потому что не хватало российских фильмов для заполнения кинотеатров и телевизионных эфиров", – пояснила она.

Она напомнила период ухода голливудских студий из России: тогда, по ее словам, "начались панические крики", что кинотеатры закроются, так как "нечего показывать".





Елена Драпеко первый зампред комитета Госдумы по культуре Действительно, фильмов не хватало. Тогда страна пошла по пути привлечения индийского, корейского кино – пытались заполнить образовавшийся вакуум. Сегодня ситуация изменилась – удалось нарастить количество производимого кино.

Парламентарий напомнила, что многие проекты, в том числе детские, юношеские, анимационные и дебютные, финансируются из государственного бюджета. Иностранные же фильмы проходят экспертный совет Минкульта для получения прокатного удостоверения.

"Там есть жесткие параметры для отказа, но среди них нет такого критерия, как "глупый и пустой фильм". Главные основания для отказа сегодня – насилие, нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), несоблюдение ценностей и запретов нашего государства. Все остальное – пожалуйста, показывай", – добавила депутат.

По ее мнению, нужно усиливать экспертные советы и выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые содержат традиционные духовные ценности. При этом картины должны быть еще и художественными, подчеркнула Драпеко.

В то же время она обратила внимание, что квоты напрямую не влияют на качество кино. А заработанные деньги, которые проходят через систему ЕАИС (единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах. – Прим. ред.), не возвращаются обратно в отрасль.

"Они уходят в бюджет, и мы потом снова из бюджета просим деньги на кино. Если бы бюджет зависел от успешности отечественного кинопроизводства, если бы деньги от проката возвращались и можно было бы их снова инвестировать, тогда кинематографисты, наверное, бегали бы быстрее и снимали лучше", – предположила Драпеко.

По ее словам, российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы".

"Мы нарастили объемы, и теперь у нас есть возможность регулировать рынок, защищая отечественного производителя и одновременно стимулируя возврат средств в отрасль", – заключила депутат.

Однако президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Наталия Примакова уточнила в беседе с Москвой 24, что система квот в мировой практике работает по двум направлениям – экономическому и идеологическому.

"Часто апеллируют к Франции, но там как таковой системы квот нет: есть отчисления с продажи билетов, которые идут на финансирование национального кинематографа. Похожие попытки были в Южной Корее, но там с Голливудом был заключен договор. В Германии, например, вообще нет прокатных удостоверений – все идет достаточно свободно", – пояснила Примакова.

В качестве наиболее близкого к России примера она привела Китай, однако там "жесткая идеологическая цензура и тотальный контроль всего медиарынка". Подобный метод нашей стране не очень подходит, указала она.





Наталия Примакова президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Главное, чтобы квотирование не лишило зрителей возможности смотреть достойные новинки. Если система будет работать только на блокбастеры и мейнстрим, зрители уйдут в пиратский рынок и все равно найдут то кино, которое их интересует.

Кроме того, эксперт высказала опасения по поводу предложения ввести взнос для иностранных кинопроизводителей в 5 миллионов рублей.

"Это сразу отсекает маленькие продюсерские компании и то самое артхаусное кино, которое развивает зрителя, а не работает просто "жвачкой для глаз". У независимых европейских или российских артхаусных проектов часто нет таких денег", – уточнила эксперт.

По ее мнению, для введения квотирования необходимо достаточное количество собственного кино. При этом оно должно быть еще и качественным.

"С этим порой возникают вопросы: картины вроде был есть, а посмотреть часто бывает нечего. С другой стороны, квоты дадут возможность прорваться к зрителю региональному кинематографу, который очень интересен и заслуживает внимания, но из-за конкуренции с блокбастерами не добирается до зрителя", – пояснила Примакова.

В качестве примера нехватки репертуара специалист напомнила о современной практике кинотеатров устраивать ретропремьеры. По ее мнению, финансово поддержать российскую киноиндустрию квоты, возможно, смогут, но возникнет вопрос в прозрачности перераспределения средств. На качество же система, скорее всего, не повлияет, а "может даже избаловать" производителей. Поскольку кинотеатрам все равно нужно что-то пускать в прокат, чтобы не обанкротиться, ставить начнут "что попало, лишь бы забить репертуар", резюмировала она.

