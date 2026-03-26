Собянин: количество созданных в Москве кинопроектов за год выросло на 38%

В Москве за 2025 год на площадках городского кинокластера и улицах столицы снято 870 проектов, что на 38% больше, чем в 2024-м. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Среди ключевых событий отмечены выпуск первого игрового фильма Киностудии имени М. Горького при поддержке города, завершение второго этапа создания кинопарка "Москино" и проведение Московской международной недели кино, собравшей более 700 тысяч участников и делегатов из десятков стран.

Также в столице открылись новые съемочные павильоны, обновленный кинозал и центр костюма и реквизита на базе Киностудии Горького. Кроме того, представлена новая LED-конструкция площадью более 300 квадратных метров для виртуального продакшена.

Кроме того, в разных районах Москвы заработали 4 кинотеатра сети "Москино". "Марс" – в Алтуфьевском районе, "Рассвет" – в Коптеве, "Эльбрус" – в Царицыне и "Нева" – в Левобережном.

В 2026 году планируется завершить модернизацию Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна, что позволит увеличить площадь действующих павильонов более чем в 10 раз – до 106 тысяч квадратных метров. Также продолжится развитие кинокластера "Москино", где появятся новые технологические площадки, включая павильон для подводных съемок и центр инноваций.

Ранее в "Виртуальной студии Горького 55.8", подведомственной столичному Депкультуры, сняли яркие сцены триллера "Вершина" режиссера Юрия Быкова. По сюжету кинокартины, человек-загадка Дмитрий Зорин прибыл в лагерь альпинистов. Группа из 10 человек-любителей должна подняться на вершину горы под присмотром трех гидов. На пути к пику высотой 5 200 метров альпинистов ждут метели, снежная лавина и холод.

Натурные съемки фильма прошли на Северном Кавказе, в том числе в Приэльбрусье, на территории горнолыжного курорта "Архыз", а также в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Однако снять в горах весь фильм не представлялось возможным из соображений безопасности.

