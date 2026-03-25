25 марта, 15:19

Питер Джексон и Стивен Кольбер анонсировали новый фильм по "Властелину колец"

Фото: кадр из фильма "Властелин колец"; режиссер – Питер Джексон; производство – New Line Cinema; WingNut Films

Новозеландский режиссер Питер Джексон и американский телеведущий Стивен Кольбер объявили о начале работы над новым фильмом культовой серии "Властелин колец", основанной на книгах Джона Толкина. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Согласно синопсису, через 14 лет после завершения путешествия хоббиты Фродо Бэггинс, Сэм Гэмджи, Мерри Брендибак и Пиппин Тук решают вернуться к воспоминаниям о своих первых приключениях. Тем временем дочь Гэмджи, Эланор, раскрывает давно забытую тайну и решает выяснить, почему Война Кольца оказалась практически проиграна еще до ее начала.

Как уточнил Кольбер, выступающий одним из сценаристов, сюжет ленты будет основан на шести главах книги Толкина "Братство Кольца" (The Fellowship of the Ring), не вошедших в основную трилогию фильмов Джексона.

Картина получит название "Властелин Колец: Тень Прошлого" (The Lord of the Rings: Shadow of the Past). Ее выход на экраны намечен сразу после премьеры спин-оффа "Властелин колец: Охота на Голлума" (The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum), который запланирован на 17 декабря 2027 года.

Британский актер Иэн Маккеллен, сыгравший в трилогии мага Гендальфа, еще в ноябре прошлого года подтвердил свое возвращение к роли в "Охоте на Голлума". Вместе с тем он намекнул на появление в проекте персонажа по имени Фродо, косвенно указав на возможное участие Элайджи Вуда.

До этого артист призывал съемочную группу поторопиться с работой над новой частью киновселенной, опасаясь из-за работоспособности своих ног, легких и разума. В частности, тревогу Маккеллен выразил из-за травмы, которую получил во время спектакля в Лондоне в июне 2024 года.

