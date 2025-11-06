Актер Маккеллен подтвердил возвращение к роли Гендальфа в спин-оффе "Властелина колец"

Фото: ТАСС/Zuma/Fred Duval

Британский актер Иэн Маккеллен подтвердил свое возвращение к роли мага Гендальфа в спин-оффе серии по мотивам книг Джона Толкина "Властелин колец: Охота на Голлума" (Lord of the Rings: The Hunt for Gollum).

"В следующем году я собираюсь вернуться в Средиземье и снова исполнить роль Гендальфа. Я не намерен сбавлять обороты", – заявил он в беседе с газетой The Daily Mirror.

В интервью 86-летний актер также раскрыл, что киносъемки даются ему легче, чем выступления на театральной сцене.

Маккеллен уже намекал на свое участие в спин-оффе, который режиссирует Энди Серкис, в августе на лондонском фестивале For The Love of Fantasy. Тогда он рассказывал, что в проекте будут задействованы персонажи по имени Фродо и Гендальф, косвенно указывая на возможное участие Элайджи Вуда. Премьера фильма запланирована на 2026 год.

При этом ранее актер призывал съемочную группу поторопиться с работой над новой частью киновселенной, опасаясь из-за работоспособности своих ног, легких и разума. В частности, тревогу Маккеллен выразил из-за полученной травмы во время спектакля в Лондоне в июне 2024 года.

Тогда артист, надев громоздкий костюм с накладным животом для роли толстяка Фальстафа в постановке театра Ноэла Кауарда Player's Kings, упал со сцены. Позднее актер поблагодарил всех за поддержку и высказал намерение вернуться к работе.