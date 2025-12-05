00:58Политика
Суд в США временно разрешил Трампу оставить нацгвардию в Вашингтоне
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Апелляционный суд округа Колумбия разрешил главе Белого дома Дональду Трампу размещать солдат нацгвардии в Вашингтоне. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на судебные материалы.
Таким образом, суд временно приостановил решение низшей инстанции до дальнейшего распоряжения.
В августе Трамп заявлял, что город Вашингтон имеет один из самых высоких уровней преступности в мире, который превышает показатели многих "самых опасных стран третьего мира". Он также обвинил городских чиновников в замалчивании реальной статистики преступлений.
Ранее губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри направил запрос шефу Пентагона Питу Хегсету с просьбой мобилизовать тысячу служащих нацгвардии. Лэндри отметил, что его штат сталкивается с высоким уровнем преступности и критической нехваткой кадров в правоохранительных органах.