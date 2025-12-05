Форма поиска по сайту

05 декабря, 05:23

Политика

Власти США расширят список стран, подпадающих под миграционный запрет

Фото: depositphotos/tupungato

Власти Соединенных Штатов расширяют действующий миграционный запрет с 19 до более чем 30 стран после нападения на бойцов нацгвардии в Вашингтоне. Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм в интервью Fox News.

Она не уточнила, какие именно страны будут дополнительно включены в этот список. По словам Ноэм, президент США Дональд Трамп пока продолжает "оценивать государства".

Стрельба произошла в нескольких кварталах от Белого дома в Вашингтоне 26 ноября. Неизвестный открыл огонь по двум бойцам Национальной гвардии – позже один из них скончался в больнице. Полиция задержала подозреваемого.

Трамп заявил, что злоумышленник понесет суровое наказание за свое преступление. По его данным, напавший на бойцов Нацгвардии страны прибыл в США из Афганистана в сентябре 2021 года.

Глава государства подчеркнул, что власти не станут терпеть атаки со стороны тех, кто прибыл в страну нелегально. В связи с этим он потребовал провести проверку каждого афганца, прибывшего в США при экс-лидере Джо Байдене.

Стрельба произошла у Белого дома в центре Вашингтона

