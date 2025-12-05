Форма поиска по сайту

05 декабря, 06:57

Политика
WSJ: страны ЕС призвали Киев не соглашаться на уступки России без гарантий США

Евросоюз призвал Зеленского не соглашаться на уступки РФ без гарантий США – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Evgeniy Maloletka

Лидеры европейских стран настоятельно рекомендовали украинскому президенту Владимиру Зеленскому не соглашаться на какие-либо требования России, пока не будут получены твердые гарантии безопасности со стороны США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации журналистов, такое послание Зеленский получил 1 декабря во время телефонного разговора с лидерами ЕС, в том числе президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В частности, Макрон подчеркнул, что власти США должны четко объяснить, как они планируют защищать Украину. Только после этого Киеву следует соглашаться на окончательные условия сделки.

2 декабря спецпосланник США Стивен Уиткофф прилетел в Россию по поручению американского президента Дональда Трампа. Он встретился с Владимиром Путиным в Кремле.

Переговоры заняли почти 5 часов. Стороны обсудили мирный план США по урегулированию украинского конфликта.

Спустя некоторое время еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвал европейские страны разработать собственный план по урегулированию на Украине. По его словам, страны Евросоюза должны играть более значимую роль в геополитических событиях.

Ушаков заявил об отказе украинцев продолжать стамбульские переговоры

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

