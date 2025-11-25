Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным в Москве

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу встретиться с Владимиром Путиным в Москве для окончательного согласования мирного соглашения об урегулировании конфликта на Украине. Об этом Трамп сообщил в соцсети Truth Social.

Он добавил, что в то же время министр армии США Дэниел Дрисколл будет поддерживать контакты с украинской стороной.

По словам Трампа, за последнюю неделю администрация США добилась огромного прогресса в урегулировании на Украине. Первоначальный мирный план из 28 пунктов был доработан с учетом дополнительных предложений обеих сторон. В документе остались лишь "несколько спорных моментов".

"Я с нетерпением жду встречи с президентом (Украины Владимиром. – Прим. ред.) Зеленским и президентом Путиным в ближайшее время, но только когда соглашение о прекращении этой войны будет окончательно заключено или находиться на завершающей стадии", – подчеркнул Трамп.

Первоначальная версия американского плана состояла из 28 пунктов, которые предполагали отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. По итогам переговоров США и Украины в Женеве он был сокращен до 19 пунктов.

Зеленский согласился с большей частью пунктов плана США по урегулированию конфликта, заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По словам политика, Киев предложил "конструктивные правки" к первоначальному варианту документа.

В офисе Зеленского заявили, что тот хочет встретиться с Трампом как можно скорее, возможно, на День благодарения, 27 ноября. В рамках встречи Зеленский собирается обсудить вопрос территориальных уступок.