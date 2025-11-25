Трамп заявил об "очень близкой" сделке по Украине

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил об "очень близкой" сделке по урегулированию конфликта на Украине. Такой комментарий он сделал во время символической церемонии помилования двух индеек в преддверии Дня благодарения, передает ТАСС.

Глава Штатов отметил, что достичь мира на Украине оказалось нелегко. Тем не менее он выразил надежду на то, что американской стороне удастся это сделать.

"Я думаю, мы очень близки к сделке. Мы узнаем. Я думал, что это удастся сделать быстрее", – признался Трамп.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский хочет встретиться с Трампом как можно скорее. По его предположениям, это может произойти на День благодарения, 27 ноября. Как отметил Ермак, в рамках встречи стороны могут обсудить вопрос территориальных уступок.