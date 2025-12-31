NYT: экипаж танкера Bella 1 нарисовал флаг РФ, чтобы уйти от охраны США

Фото: depositphotos/PantherMediaSeller

Экипаж нефтяного танкера Bella 1, за которым гналась береговая охрана США из-за подозрений в поставках нефти в Венесуэлу, якобы нарисовал на борту флаг России, чтобы заручиться защитой Москвы. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников США.

Уточняется, что инцидент произошел 21 декабря в Карибском море. Экипаж танкера изобразил на его корпусе флаг РФ, после чего стал заявлять о российской принадлежности судна.

По информации газеты, танкер, находящийся под американскими санкциями, направлялся в один из портов Венесуэлы за нефтью, несмотря на ограничения США. После инцидента танкер без груза на борту изменил курс и направился в район Гренландии или Исландии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что американские военные захватили нефтяной танкер у берегов Венесуэлы. По словам американского лидера, это "очень большой" танкер. Он подчеркнул, что Штаты оставят эту нефть себе.

Президент США признал правительство Венесуэлы иностранной террористической организацией за "кражу активов США, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми".

Глава Белого дома приказал осуществить полную блокаду всех санкционированных нефтяных танкеров, заходящих в Венесуэлу и выходящих из нее. Он также пригрозил ударами по территории Венесуэлы, пока власти этой страны не вернут США все "украденные активы, нефть и землю".