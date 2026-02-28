Армия Израиля заявила, что засекла второй запуск ракет из Ирана

Фото: AP Photo/Revolutionary Guard ASSOCIATED PRESS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) засекла еще один запуск ракет со стороны Ирана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.



Это уже вторая волна атаки Ирана на Израиль. По данным иранского агентства Nour News, были запущены десятки ракет.

Как заявляет агентство Mehr, во время атаки Израиля на Иран был нанесен удар по городу Чабахар на побережье Персидского залива. В свою очередь, агентство ISNA сообщает об атаке на правительственный квартал в центре Тегерана. Помимо этого, иранский телеканал SNN проинформировал об уничтожении ряда жилых квартир.

В свою очередь, телеканал Fox News уточняет, что целями ударов США являлись парламент Ирана, Высший совет национальной безопасности, министерство разведки и Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). При этом основная цель – "комплекс аятоллы". На этом фоне происходят кибератаки на иранские новостные агентства, добавляют журналисты.

Также, как сообщает агентство судебной власти страны Mizan, глава судебной власти Ирана Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи не пострадал в результате атак США и Израиля.

На фоне происходящего Министерство внутренних дел Ирана заявило о создании кризисного штаба для помощи населению. Ведомство призвало местных жителей "сохранять спокойствие и хладнокровие".

При этом самолеты ВВС Израиля на основе точных разведданных продолжают наносить массированные удары по целям в Иране. В частности, как сообщила пресс-служба израильской армии, атакуются военные объекты, принадлежащие иранскому режиму.

"Операции будут продолжаться по мере необходимости", – предупредили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Также израильская армия сообщила о наборе 70 тысяч резервистов на фоне военной операции против Ирана.

28 февраля глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о нанесении "превентивного" удара по Ирану с целью устранения угроз для страны. В связи с этим в стране введено особое чрезвычайное положение.

По данным СМИ, верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи во время атаки отсутствовал в городе, его перевели в безопасное место. Президент Ирана Масуд Пезешкиан тоже не пострадал. На фоне атак Израиль и Иран закрыли воздушное пространство. Все гражданские аэропорты прекратили работу.

В связи с происходящим российские авиакомпании также временно не будут выполнять рейсы в Израиль и Иран. Перевозчики из-за закрытия воздушного пространства Ирана и Израиля заранее проработали обходные маршруты полета для безопасности выполнения рейсов в страны Персидского залива. В связи с увеличением расстояния вырастет полетное время.

Американский лидер Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил, что США начали "масштабную операцию" против Ирана. По его словам, действия Ирана напрямую угрожали США, в том числе американским войскам и военным базам за рубежом, а также союзникам Штатов в Европе.

Трамп указал, что целью операции в Иране является защита американского народа. Для этого угрозы со стороны иранского режима должны быть устранены, добавил президент США. Он также отметил, что действия в Исламской Республике направлены на его ядерную и ракетную программы. При этом, по словам главы Белого дома, Иран никогда не получит ядерное оружие.

Он также сообщил, что у США "иссякло терпение" в вопросе переговоров с Ираном по ядерному досье, поэтому им пришлось начать военную операцию. По словам Трампа, Исламская Республика отвергала любую возможность отказаться от своих ядерных амбиций.

По данным СМИ, вооруженные силы США и Израиля планируют вести "интенсивные атаки" против Исламской Республики на протяжении нескольких дней. После этого стало известно от ответном ударе со стороны Ирана.

