Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 февраля, 20:54

Политика

Госдеп США разрешил необязательному дипперсоналу покинуть Израиль

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Госдепартамент США разрешил дипломатическому персоналу, который не принимает участия в реализации критически важных функций, а также членам их семей выехать из Израиля по причине возникших рисков в сфере безопасности. Об этом сообщает американское посольство в Иерусалиме.

Американцам, которые сейчас находятся в Израиле, тоже посоветовали уехать из страны, пока есть коммерческие полеты. В посольстве США предупредили, что рейсы в Израиль и из страны могут быть отменены или сокращены из-за усиления региональной напряженности.

Также указано, что американское посольство может ограничить или запретить поездки дипломатов и членов их семей в определенные районы Израиля, Старый город Иерусалима и на Западный берег.

Ранее Израиль предупредил США, что может самостоятельно атаковать Иран, если Исламская Республика пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет.

Предварительно, израильская сторона оценивает программу Ирана по созданию ракет как "экзистенциальную угрозу". В связи с этим Израиль не исключает, что может при необходимости в одиночку нанести удар по республике.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

Чем опасны постоянные задержки в офисе?

Задержки чреваты выгоранием, которое формируется постепенно

Падает концентрация, снижается эффективность, и в итоге страдает качество выполнения обязанностей

Читать
закрыть

Почему зумеры предпочли удаленке смены на вахте?

Женщины отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми

Рост интереса зумеров к вахтовой работе связан с их менталитетом и особенностями мышления

Читать
закрыть

Что изменит закон о защите русского языка в сфере бизнеса?

Визуально это отразится на многом, начиная от вывесок и табличек, заканчивая указателями

Любой бизнес в связи с новыми правилами в той или иной степени понесет издержки

Читать
закрыть

Чем опасен первый ретроградный Меркурий в 2026 году?

В это время стоит готовиться к сбоям в планах и череде мелких неурядиц

У многих будет ощущение, что "с головой и речью творится что-то неладное"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика