Госдеп США разрешил необязательному дипперсоналу покинуть Израиль

Фото: AP Photo/Jose Luis Magana

Госдепартамент США разрешил дипломатическому персоналу, который не принимает участия в реализации критически важных функций, а также членам их семей выехать из Израиля по причине возникших рисков в сфере безопасности. Об этом сообщает американское посольство в Иерусалиме.

Американцам, которые сейчас находятся в Израиле, тоже посоветовали уехать из страны, пока есть коммерческие полеты. В посольстве США предупредили, что рейсы в Израиль и из страны могут быть отменены или сокращены из-за усиления региональной напряженности.

Также указано, что американское посольство может ограничить или запретить поездки дипломатов и членов их семей в определенные районы Израиля, Старый город Иерусалима и на Западный берег.

Ранее Израиль предупредил США, что может самостоятельно атаковать Иран, если Исламская Республика пересечет установленные ими "красные линии" в области разработки баллистических ракет.

Предварительно, израильская сторона оценивает программу Ирана по созданию ракет как "экзистенциальную угрозу". В связи с этим Израиль не исключает, что может при необходимости в одиночку нанести удар по республике.

