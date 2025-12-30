Axios: Трамп призвал Нетаньяху сменить политику на Западном берегу

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху попросил его изменить политику на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в правительстве США.

В свою очередь, Нетаньяху во время переговоров решительно выступил против насилия со стороны израильских поселенцев на Западном берегу и пообещал, что собирается принять более активные действия.

Трамп провел встречу с Нетаньяху в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. По итогам переговоров президент США заявил, что заинтересованным сторонам удастся сохранить мир и стабильность на Ближнем Востоке.

Трамп подчеркнул, что на палестинское движение ХАМАС будет возложено обязательство разоружиться в кратчайшие сроки. Он также рассказал, что позиции США и Израиля по Западному берегу реки Иордан не совпадают на 100%, однако стороны пришли к соглашению.