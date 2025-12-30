Форма поиска по сайту

Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями за возобновление ядерной программы

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае возобновления ядерной программы Иран столкнется с серьезными последствиями. Об этом он сообщил по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Трамп утверждает, что Иран якобы может наращивать ядерные мощности на новых объектах и Штаты знают, где они расположены. Вместе с тем информация о возобновлении ядерной программы Ирана пока еще не подтверждена.

Американский лидер выразил надежду, что Тегеран не станет наращивать ядерные мощности, поскольку США не хотят расходовать топливо для своих стратегических бомбардировщиков B-2.

"Мы не хотим тратить топливо на B-2. К тому же, это 37-часовой перелет в обе стороны. Я не хочу тратить много топлива на это", – заявил Трамп, которого цитирует РИА Новости.

Трамп рассказал, что предлагал властям Ирана пойти на сделку, однако те не поверили ему. Вашингтон по-прежнему открыт к двусторонним контактам с Тегераном, добавил глава Белого дома.

США 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане. По словам Трампа, этой атакой американцы смогли полностью уничтожить все цели.

Исламская Республика 23 июня начала военную операцию под названием "Хорошая весть о победе", нанеся удар по военным базам США в Катаре. На следующий день Трамп сообщил, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня.

