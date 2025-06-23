Иран начал операцию против военной базы США в Катаре

Фото: U.S. Air Force/Airman 1st Class Andrew Britten, via AP

Вооруженные силы Ирана начали военную операцию "Хорошая весть о победе" против американских военных баз в Катаре и Ираке, сообщает агентство Tasnim.

Всего Иран запустил 10 ракет по американским базам в Катаре и одну ракету по базе в Ираке, передает Ynet со ссылкой на израильский источник. ВС Ирана также подтвердили нанесение удара по катарской базе Аль-Удейд, уточнив, что это является ответом на атаку США в отношении иранских ядерных объектов, отмечает IRIB.



Там также заявили, что Исламская Республика не оставит без ответа ни один акт агрессии, направленный в ее сторону. При этом Тегеран использовал столько же ракет для удара по американской базе в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам, пояснили в Совбезе Исламской Республики.

По информации РИА Новости, на территории Катара раздались несколько взрывов. Эту же информацию подтвердил ТАСС. Как рассказали очевидцы, от звуков взрывов у них затряслись дома на севере Дохи.

Администрация президента США Дональда Трампа и Пентагон осведомлены и внимательно следят за потенциальными угрозами базе Аль-Удейд, уточняет телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

В понедельник, 23 июня, американское посольство в Катаре призвало граждан США укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления, следует из заявления на сайте дипмисии.

В свою очередь, 15 истребителей ВВС Израиля нанесли серию масштабных ударов по местам хранения ракет и беспилотников на западе Ирана, указала пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Кроме того, израильские самолеты ударили по Центральному Ирану, уничтожив ракетные установки, "готовые к залпам в сторону израильской территории", добавили там.

США в ночь на 22 июня атаковали три ядерных объекта Ирана. По словам Трампа, все объекты были уничтожены.

Владимир Путин назвал агрессию против Ирана безосновательной. По его словам, у американских атак нет оправданий. При этом Россия уже принимает усилия для оказания содействия иранскому народу на фоне эскалации.