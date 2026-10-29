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29 октября, 13:18

Политика

Путин призвал реформировать Совбез ООН, не разрушая существующие механизмы

Фото: фотохост-агентство саммита и форума "Россия – Африка"/Сергей Бобылев

Реформу Совета безопасности ООН следует проводить так, чтобы не разрушить хотя бы то, что уже работает, заявил Владимир Путин в рамках заседания саммита "Россия – Африка".

По словам главы государства, изменения должны идти "на основе широкого консенсуса", чтобы "не разрушить хотя бы то, что есть". Он подчеркнул, что действовать нужно аккуратно.

"Потому что другого такого универсального инструмента в руках международного сообщества, как Совет безопасности ООН, как сама Организация Объединенных Наций, у человечества пока нет", – заключил глава государства.

Директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов ранее заявил, что Россия рассчитывает: избрание нового генерального секретаря ООН позволит очистить секретариат всемирной организации от диктата Запада и "закулисных договоренностей".

По словам дипломата, работе ООН необходимо вернуть дух коллегиальности, добиться строгого соблюдения принципов Устава во всей их совокупности и взаимосвязи, привести механизмы организации в соответствие с "современными полицентричными реалиями", а также усилить голос Глобального Юга.

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