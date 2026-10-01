Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 18:43

Политика

Путин заявил о необходимости сделать управление ООН более сбалансированным

Фото: РИА Новости/Кристина Соловьева

Страны Запада оказывают непропорционально большое влияние на работу ООН, что приводит к дисбалансу в устройстве организации. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер заявил, что западные страны, представляющие собой мировое меньшинство, пытаются сохранить контроль над управленческими функциями, несмотря на уменьшение своего влияния. Путин отметил, что на этом фоне все более заметна роль других государств, которые становятся более независимыми и уверенными.

Президент также заявил, что критика в адрес ООН не всегда объективна, однако часть замечаний является обоснованной.

"Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано", – сказал Путин.

Президент подчеркнул приверженность страны идее реформирования ООН на принципах справедливости. Вместе с тем глава государства указал на сложность достижения необходимого для этого консенсуса. По мнению Путина, архитектура организации требует адаптации к реалиям многополярного мира, в частности через расширение представительства государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Глава государства подчеркнул, что преобразование ООН не сводится только к расширению Совета безопасности и изменению географического представительства государств в органах международного управления. По его словам, речь также должна идти о новом содержании работы организации и определении приоритетных, в том числе перспективных, направлений ее деятельности.

Ранее президент РФ призывал Запад "жить дружно", отметив, что в противном случае Москве "придется отвечать". По его словам, внешних угроз меньше не становится. При этом Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству, несмотря на то что некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о подготовке к войне с Россией.

Читайте также


властьполитика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика