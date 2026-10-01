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Страны Запада оказывают непропорционально большое влияние на работу ООН, что приводит к дисбалансу в устройстве организации. Об этом Владимир Путин заявил на пленарной сессии XXIII ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Российский лидер заявил, что западные страны, представляющие собой мировое меньшинство, пытаются сохранить контроль над управленческими функциями, несмотря на уменьшение своего влияния. Путин отметил, что на этом фоне все более заметна роль других государств, которые становятся более независимыми и уверенными.

Президент также заявил, что критика в адрес ООН не всегда объективна, однако часть замечаний является обоснованной.

"Отчасти они связаны с тем, что ООН, хотя она и является самой представительной мировой организацией, на деле управляется куда менее коллегиально и демократично, чем было задумано", – сказал Путин.

Президент подчеркнул приверженность страны идее реформирования ООН на принципах справедливости. Вместе с тем глава государства указал на сложность достижения необходимого для этого консенсуса. По мнению Путина, архитектура организации требует адаптации к реалиям многополярного мира, в частности через расширение представительства государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Глава государства подчеркнул, что преобразование ООН не сводится только к расширению Совета безопасности и изменению географического представительства государств в органах международного управления. По его словам, речь также должна идти о новом содержании работы организации и определении приоритетных, в том числе перспективных, направлений ее деятельности.

Ранее президент РФ призывал Запад "жить дружно", отметив, что в противном случае Москве "придется отвечать". По его словам, внешних угроз меньше не становится. При этом Россия готова к восстановлению отношений с европейскими соседями и дальнейшему сотрудничеству, несмотря на то что некоторые европейские лидеры в открытую заявляют о подготовке к войне с Россией.