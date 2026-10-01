Путин: Россия не получает ни от кого оружия

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Россия не получает ни от кого оружия, а опирается только на свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и свои возможности в экономике, сказал Владимир Путин в ходе выступления на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

При этом озабоченность Москвы вызывают не поставки вооружений Киеву как таковые, а вовлечение Запада в боевые действия, в том числе в удары вглубь территории России. По словам Путина, РФ следит, откуда поступают вооружения для Украины, однако это не значит, что по этим объектам будет "завтра" нанесен удар.

"Украина, я знаю, и всем это хорошо известно, она не может существовать самостоятельно. Она вообще утрачивает элементы государственности. На мой взгляд, это очевидная вещь, она управляется извне", – сказал президент РФ.

В это же время Путин увидел шанс на урегулирование ситуации на Украине. Однако договориться между собой должны именно Москва и Киев, а другие государства должны помочь им в этом. По словам президента, контакты России и Украины продолжаются, прежде всего по линии спецслужб, однако трудно сказать, насколько это ведет к соглашению.

