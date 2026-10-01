Временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Аэропорт Домодедово перешел на прием и отправление рейсов по согласованию с соответствующими органами из-за введения ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила Росавиация.

По данным ведомства, возможны корректировки в расписании. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно узнать с помощью онлайн-табло.

Также Росавиация заявила, что в аэропорту Жуковский сняты ограничения. Они вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что Иркутский авиационный завод в 2027 году передаст "Аэрофлоту" 8 самолетов МС-21, еще 10 из первой партии – в 2028 году. Производство второй партии начнется с 2029 года. При этом мощности завода загружены до 2032 года.

