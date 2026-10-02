Дептранс предупредил москвичей о раннем вечернем разъезде 2 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечерний разъезд в Москве в пятницу, 2 октября, начнется около 16:00. Общая загруженность дорог вечером составит до 7 баллов, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

По данным Центра организации дорожного движения (ЦОДД), интенсивное движение ожидается в центре города, на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце, МКАД и вылетных магистралях по направлению в область. Особенно сложная ситуация прогнозируется на Шоссе Энтузиастов, проспекте Маршала Жукова и Ленинградском шоссе – все в сторону области.

Водителям рекомендовали по возможности воспользоваться общественным транспортом. Если без автомобиля не обойтись, лучше выезжать после 19:00, указали в ведомстве.

Кроме того, автомобилистов призвали заранее планировать поездки 3 и 4 октября, так как в центре и на западе Москвы будут временные ограничения из-за проведения полумарафона "Моя столица". Проезд закроют на нескольких улицах и набережных. Также с 00:01 3 октября до окончания мероприятия на перекрытых участках нельзя будет припарковаться.