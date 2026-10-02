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02 октября, 15:20

Безопасность

Наркопритон выявили в районе Новокосино

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция при содействии ГКУ "Московская безопасность" пресекла деятельность наркопритона в квартире на Суздальской улице в Новокосине. Об этом сообщили в "Московской безопасности".

Правоохранители получили информацию о притоне от местных жителей. Во время проверки в помещении они обнаружили четырех человек с признаками наркотического опьянения. Там же нашли колбы с остатками запрещенного вещества и шприц.

Всех присутствующих освидетельствовали и привлекли к административной ответственности за употребление наркотиков. Против квартиросъемщика возбудили уголовное дело по статье 232 УК РФ ("Организация либо содержание притона").

Кроме того, в столице завершился второй этап акции "Сообщи, где торгуют смертью", которую организовало Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Мероприятие проходило с 21 сентября по 2 октября и было направлено на привлечение горожан к борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее столичные полицейские пресекли деятельность наркопритона в 4-м микрорайоне Зеленограда. Оперативные мероприятия провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми. В ходе работы была задержана 46-летняя местная жительница, а из квартиры изъяты вещественные доказательства.

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