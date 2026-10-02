В Приангарье осудили отца, толкнувшего дочь в окно из-за прогула школы

Фото: MAX/"Прокуратура Иркутской области"

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 44-летнему иностранному гражданину, который избил свою 17-летнюю дочь и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Иркутской области.

Прокуратура установила: инцидент произошел, когда отец увидел дочь без шапки на улице Пискунова. Девочка должна была находиться на занятиях в школе. Мужчина ударил ее, заставил сесть в автомобиль, а затем продолжил избивать по дороге домой и в квартире, в том числе металлическим шлангом. Во время конфликта он толкнул дочь в открытый оконный проем, и она упала с высоты четвертого этажа, получив травмы различной степени тяжести.

По информации Следственного управления СК России, девочку с множественными повреждениями госпитализировали и в больнице она дала показания следователям. Фигурант не признал вину.

Суд признал мужчину виновным в истязании и покушении на убийство несовершеннолетней и приговорил его к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Москве 44-летний мужчина, пытавшийся убить жену и сына, был приговорен к 8,5 года колонии строгого режима. Установлено, что он, будучи пьяным, в квартире дома в Линейном проезде поссорился с женой и сыном-подростком, после чего взял на кухне нож и напал на них. Пострадавшим удалось выбраться из квартиры. Сосед впустил женщину и мальчика к себе, запер входную дверь и вызвал скорую помощь.

