Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 300 спортсменов сборной Москвы по велоспорту тренируются в парке "Крылатские холмы". Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы.

В "Крылатских холмах" регулярно проходят различные соревнования: этапы многодневных гонок, чемпионаты города и всероссийские старты. Спортивный кластер стал главной тренировочной площадкой для столичных велогонщиков.

Уникальный рельеф и современное покрытие трассы помогают велосипедистам отрабатывать технику прохождения виражей и развивать высокую скорость, что помогает эффективно готовиться к соревнованиям любого уровня.

Реконструкция парка вернула ему статус передовой тренировочной базы федерального значения. Обновленная инфраструктура предоставляет сборной возможность проводить полноценные сборы, не выезжая в другие регионы, что делает условия максимально приближенными к этапам Кубка России и международным гонкам.

Благодаря масштабной реконструкции олимпийской велотрассы в "Крылатских холмах" тренировки сборной Москвы теперь возможны на самом высоком уровне. Общий уровень подъема по трассе составляет 240 метров – это делает ее одной из самых сложных в СНГ. Ее протяженность – 13,4 километра.

Также после обновления трасса полностью соответствует мировым стандартам: бесшовное покрытие, система видеонаблюдения и наружное освещение позволяют проводить тренировки максимально комфортно и безопасно для спортсменов.

На малом кольце велотрассы работает современная система автоматического хронометража на базе технологии RFID – радиочастотной идентификации. Новая трасса для маунтинбайка и скилл-зона для начинающих кросс-кантри-спортсменов дополняют тренировочную инфраструктуру.

"Реконструкция олимпийской трассы, а также строительство детских обучающих маршрутов и новой трассы для маунтинбайка стали важным этапом в развитии велосипедной инфраструктуры столицы. Это способствует популяризации велоспорта, привлечению детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, повышению уровня подготовки московских и российских спортсменов и формированию современной тренировочной базы, соответствующей мировым тенденциям", – отметил исполнительный директор РСОО "Федерация велосипедного спорта в городе Москве" Сергей Дышаков.

В столичном департаменте природопользования добавили, что неотъемлемой частью реконструкции парка стало сохранение и развитие природного потенциала локации. Близость природных территорий к жилым кварталам снижает уровень нервного напряжения на 42%, а их расположение в пешей доступности улучшает психологический комфорт москвичей на 68%.

Ранее стало известно, что более 30 тысяч москвичей и гостей столицы посетили парк "Крылатские холмы" за лето 2026 года. За три месяца на его территории провели свыше 20 спортивных, просветительских и культурных мероприятий.

Основным событием стало открытие профессиональной трассы для маунтинбайка. Маршрут подразумевает 25 участков разной сложности – от деревянных мостов до каменных участков. Это позволяет тренироваться спортсменам любого уровня подготовки.