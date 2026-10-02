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02 октября, 15:39

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Врач Малыгин: риск развития рака молочной железы можно снизить, если родить до 30 лет

Врач назвал способ снизить риск развития рака молочной железы

Фото: depositphotos/AlexLipa

Риск развития рака молочной железы можно снизить, если родить первого ребенка до 30 лет. Об этом заявил онколог-маммолог, член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Сергей Малыгин в ходе круглого стола, передает РИА Новости.

По его словам, еще риск развития заболевания можно снизить, если иметь двух и более детей и кормить их грудью в течение минимум одного года. Однако это по-прежнему полностью не исключает возможность возникновения рака.

В последние годы фиксируется рост заболеваемости среди более молодых женщин – от 20 до 49 лет. Именно в этой возрастной группе показатель увеличивается примерно на 1,5% в год, а среди женщин старшего возраста – на 1% в год.

"Что приводит к возникновению рака молочной железы? Конечно же, основным фактором риска заболеть раком молочной железы является принадлежность к женскому полу. Женщины в 100 раз чаще болеют, чем мужчины. Мужчины, правда, тоже болеют, но в значительной степени реже. И это возраст старше 50 лет. То есть средний возраст заболевших раком в России примерно 61 год", – отметил Малыгин.

Специалист добавил, что за последние десять лет число случаев, когда болезнь выявляли на нулевой стадии, почти вдвое увеличилось. Выросла также доля пациентов с первой стадией рака молочной железы. В то же время количество случаев заболевания, выявленных на третьей и четвертой стадиях, снижается.

Кроме того, врач обратил внимание, что повышенный риск онкологии связан с мутациями в генах BRCA1, BRCA2, TP53 и PTEN.

Если у близких родственников, особенно моложе 50 лет, есть заболевания раком молочной железы, яичников, другие злокачественные опухоли, то это также может являться признаком мутации в семейном генофонде, пояснил Малыгин.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России показатель выживаемости пациентов с онкологическими заболеваниями в первый год от постановки диагноза достиг исторического максимума. По его словам, такие результаты стали возможны в результате современных методов лечения: химиотерапии, радиофармтерапии, а также лучевой терапии и ядерной медицины. Комбинация всех прилагаемых усилий дает возможность бороться за жизнь пациентов.

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