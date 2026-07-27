В РУДН предложили лечить онкологию радиацией и препаратом для диабетиков

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Исследователи Российского университета дружбы народов совместно с коллегами из России и Китая нашли способ борьбы с наиболее распространенным типом онкологии, который плохо поддается стандартным методам лечения, сообщили в пресс‑службе вуза.

Специалисты предложили дополнить лучевую терапию воздействием ингибиторов фермента PCSK9 – такие препараты обычно применяют для снижения холестерина и лечения сахарного диабета.

Речь идет об аденокарциноме легкого. Данный вид онкологии является самым распространенным типом злокачественной опухоли легкого как в России, так и в мире. У части пациентов с этим диагнозом в генах есть мутации, которые делают хирургическое вмешательство и химиотерапию неэффективными. Поэтому, как отметили в РУДН, поиск новых комбинаций методов лечения остается одной из самых актуальных задач современной биомедицины.

Команда из Института молекулярной и клеточной медицины РУДН совместно с коллегами создала в лабораторных условиях культуры агрессивных клеток рака легких. Модификацию клеток провели с помощью технологии CRISPR/Cas9 – так называемых "молекулярных ножниц". Затем полученные клетки-мутанты подвергли радиоактивному облучению и одновременно воздействовали на них препаратами, подавляющими действие фермента PCSK9. Этот фермент вырабатывается печенью, кишечником, поджелудочной железой и жировыми тканями и регулирует часть обменных процессов в организме.

Эксперимент показал, что сочетание адронной терапии и ингибиторов PCSK9 уничтожает раковые клетки эффективнее, чем стандартные схемы лечения.

"Адронная терапия – это новый шаг в развитии лучевой терапии. Она позволяет прицельно облучать мощным пучком заряженных ядерных частиц (например, протонов или нейтронов) больные клетки, не затрагивая здоровые ткани и органы пациента. Она мощная и очень точная", – рассказала одна из авторов исследования, сотрудник лаборатории экспериментальной морфологии НИИ МКМ РУДН Алена Ганцова.

По ее словам, облучение клеток-мутантов проводилось совместно с коллегами из Медицинского радиологического научного центра имени Цыба в Обнинске. Использовались как нейтроны, так и протоны – в обоих случаях комбинированная терапия (радиация плюс ингибиторы) дала хороший результат.

Ганцова подчеркнула, что важный вклад в работу внес профессор университета Фудань в КНР Сюхуэй Бао. Именно он выдвинул гипотезу, что молекула-ингибитор фермента PCSK9 может усиливать действие лучевой терапии на клетки рака легкого.

Сейчас научный коллектив моделирует рак легкого на лабораторных животных. По итогам этих экспериментов исследователи планируют изучить и описать, как в живом организме под воздействием облучения нейтронами запускаются механизмы иммунного ответа.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 24-45-00031 "Роль и механизм ингибирования PCSK9 для повышения эффективности адронной терапии путем ремоделирования опухолевого иммунного микроокружения аденокарциномы легкого с мутацией STK11").

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о резком скачке случаев рака в Европе к 2050 году. По оценкам организации, заболеваемость может вырасти на 27% по сравнению с 2024-м. При этом в России рост будет менее значительным – около 13%. Основной причиной такого прогноза назвали демографические изменения, прежде всего старение населения.