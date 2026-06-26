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26 июня, 10:24

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Онколог Каприн: рак кожи остается самым распространенным среди видов онкологии

Главный онколог Минздрава назвал самый распространенный вид рака в мире

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Самым распространенным онкологическим заболеванием в мире среди всего населения остается рак кожи. Об этом в интервью РИА Новости сообщил главный онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн.

Он также привел статистику по другим видам опухолей. К примеру, у женщин наиболее часто встречается рак молочной железы, а у мужчин – рак предстательной железы.

При этом и у тех, и у других в число самых распространенных злокачественных новообразований входит колоректальный рак. Он же занимает одну из ведущих позиций по статистике смертности.

Ранее Каприн сообщил, что около 54% новых случаев рака в России диагностируется у женщин. С его слов, гендерное распределение онкологических заболеваний в стране остается стабильным на протяжении 10 лет. Вместе с этим большинство первичных случаев рака выявляются в старшем возрасте.

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