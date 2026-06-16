Диетолог Соломатина: неправильное хранение овощей грозит развитием рака печени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Неправильное хранение овощей может спровоцировать развитие рака печени. Об этом изданию "Абзац" заявила диетолог Елена Соломатина.

По словам эксперта, одна из самых недооцененных угроз – это подгнившие плоды.

"Овощи часто хранят в полиэтиленовых пакетах, где они задыхаются и гниют. Многие срезают подгнившую часть и думают, что продукт чист, но это опасно попаданием спор грибка в организм. Даже если печень справляется с нагрузкой, эти афлатоксины при частом употреблении могут приводить к раку печени", – сказала собеседница издания.

Она уточнила, что грибки устойчивы к высоким температурам, поэтому термическая обработка в этом случае бесполезна. При варке или тушении жидкость выпаривается, и концентрация яда в продукте увеличивается. Покупать уцененные подпорченные овощи нельзя, подчеркнула диетолог.

Более того, при хранении картофеля в тепле и на свету в нем образуется соланин. Позеленевший и проросший клубень "становится настоящим ядом для нашей нервной системы", указала Соломатина.

При неверном хранении моркови, свеклы и капусты в них начинают накапливаться вредные нитраты. Также свет мгновенно разрушает витамин С, добавила специалист.

"Главные ошибки при хранении овощей – это воздействие света, тепла и использование обычных плотных целлофановых пакетов без доступа воздуха", – подытожила она.

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