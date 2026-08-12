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12 августа, 14:41

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Служебная овчарка после выхода на пенсию обрела новый дом при мужском монастыре

Фото: МАХ/"МВД по Чувашской Республике"

Немецкая овчарка Виджи, которая много лет служила в изоляторе временного содержания в Чувашии, после выхода на пенсию обрела новый дом при Александро-Невском мужском монастыре. Об этом сообщили в МВД республики.

Служебная собака достигла предельного возраста и в 9 лет завершила службу. После этого сотрудники центра кинологической службы МВД по Чувашии через соцсети стали искать для нее новых хозяев. Желающих забрать овчарку оказалось много, однако кинологи хотели убедиться, что Виджи обеспечат необходимыми уходом и вниманием.

В итоге собака переехала в село Большой Сундырь Моргаушского округа. Сейчас она живет на небольшой конеферме, которая относится к подворью монастыря.

"Виджи познакомилась с остальными обитателями фермы, в том числе со своими сородичами, с которыми с удовольствием играет. В свою очередь, здесь успели оценить дружелюбный нрав и живость "новоселки", – рассказали в ведомстве.

Ранее в лесу Сахалинской области собака защитила хозяина от нападения медведя. Хищник вышел внезапно, пес бросился на зверя, дав мужчине возможность отбежать и позвать на помощь, получив при этом множественные глубокие раны, но выстоял.

Питомца доставили в крайне тяжелом состоянии, ветеринары провели экстренную операцию и спасли его. Сейчас он под наблюдением, жизни ничего не угрожает.

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