Собянин: началось строительство ледового центра в районе Коммунарка

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Коммунарке началось строительство нового ледового комплекса с двумя аренами. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Центр появится на улице Александры Монаховой рядом с жилыми кварталами. Большая арена будет предназначена для соревнований, матчей и массового катания, а малая – для тренировок.

Внутри здания оборудуют раздевалки с прямым выходом на лед, спортивные залы, медпункт, помещение для заточки коньков и подгонки клюшек, зоны хранения и выдачи прокатных коньков, судейскую комнату и спортивный магазин.

Рядом с будущим комплексом уже возвели административное здание с школой искусств и многофункциональный центр с наземным паркингом на 449 машино-мест. Паркинг рассчитан на весь поток посетителей матчей и соревнований.

Строительство социальных объектов в столице соответствует целям и инициативам нацпроекта "Инфраструктура для жизни", напомнил мэр.

Ранее Собянин сообщал об открытии в Москве обновленного спорткомплекса "Южное Бутово" на улице Поляны. Мэр заявлял, что реконструкция объекта была очень важна для местных жителей. Теперь сюда ежедневно могут приходить свыше 2,1 тысячи человек.

В здании отремонтировали фасад и кровлю, провели внутреннюю отделку помещений. Также специалисты обновили инженерные системы и чаши бассейнов, установили современное оборудование. Горожане вновь могут посещать секции, в том числе по программе "Московское долголетие", и занятия для маломобильных граждан.

