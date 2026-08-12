SHOT: россияне массово заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк под Челябинском

Массовые заражения церкариозом, известным как "зуд купальщика", зафиксировали в Челябинской области, сообщили СМИ. Как выявить эту болезнь и чем она опасна, разбиралась Москва 24.

Опасный заплыв

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минимум 12 туристов пожаловались на заражение церкариозом, известным как "зуд купальщика", во время отдыха на озере Тургояк в Челябинской области. При этом оно считается одним из самых чистых в России, сообщил телеграм-канал SHOT.

При этом областной Роспотребнадзор ранее предупреждал, что качество воды в озере не соответствует санитарным нормам. Однако отдыхающие все равно продолжили там купаться.

По данным СМИ, одной из проигнорировавших рекомендации стала жительница Урала: ее обсыпало сразу после купания, и она попала в инфекционную больницу. Аналогичная ситуация произошла с семьей, где есть маленькие дети. Мать не обратила внимания на предупреждения, после чего сначала она испытала зуд, а затем и ее близкие. Причем наутро у одного из детей высыпания на коже только ухудшились.

Всего же с начала лета на симптомы после купания в российских водоемах пожаловались более 20 человек. Журналисты сообщали, что вспышки ранее были зарегистрированы в Московской, Тульской, Тамбовской, Нижегородской и Свердловской областях, а также в Башкирии и Краснодарском крае.

Кроме того, кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости предупредил, что потепление и сильный прогрев водоемов могут способствовать появлению в российских водах смертельно опасной амебы Неглерия Фоулера.

По словам эксперта, это простейшее обитает в теплой пресной воде и проникает в мозг через нос при купании. Амеба провоцирует менингоэнцефалит, который практически всегда заканчивается смертью.

Федоров обратил внимание, что на данный момент в России она не зарегистрирована, однако изменение климата может создать риск ее появления. В этой связи специалист рекомендовал при купании в сильно прогретых водоемах использовать зажимы для носа.

Избегать птиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Открытые водоемы нередко потенциально опасны для купания, рассказал Москве 24 врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Все дело в водоплавающих птицах и животных: если они часто находятся на каком-либо озере, это грозит последствиями для здоровья.

"Они испражняются, и в воду попадают различные микроорганизмы и паразиты. Поэтому открытый водоем с точки зрения купания не очень хорошая история. Хорошо, если вода проточная, потому что она уходит, а если это озеро, оно, как правило, застаивается, и проблем становится больше", – пояснил специалист.

По его словам, "зуд купальщика", как церкариоз прозвали в народе, связан с микроскопическими личинками червей – церкариями. Если вода достаточно прогревается, они выплывают и могут находиться везде. Таким образом, повышается вероятность внедрения в кожу – эти паразиты буквально способны проникнуть внутрь.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Но, в отличие от утки, организм человека не позволяет им развиваться, и личинки погибают, что приводит к образованию воспалительных субстанций, вызывающих сильный зуд, как от укуса комара. На месте внедрения формируется пузырек – красный, воспаленный.

Кондрахин предупредил, что симптомы могут появиться в течение первых часов после купания, а порой и буквально через 20–30 минут. Все происходит достаточно быстро, потому что живые микроорганизмы внедряются в кожу сразу. Однако в ряде случаев симптомы могут проявляться и позднее – до суток.

"Само по себе заболевание для организма не опасно, осложнений как таковых нет. Но есть одно но: при расчесывании пораженных мест снимается поврежденный эпителий и туда заносятся бактерии, которые в коже чувствуют себя комфортно", – уточнил врач.

В итоге может возникнуть вторичная инфекция – пиодермия, то есть гнойничковые поражения. Если у человека есть склонность к аллергии, расчесы даже от комара может раздуть, и в случае с церкариозом будет происходить то же самое.

При появлении симптомов эксперт порекомендовал сразу обратиться к врачу. Многие высыпания очень похожи между собой, некоторые имеют инфекционную природу, и лечение для каждого состояния свое. Например, при церкариозе антибиотики не нужны, добавил терапевт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Самое главное – не расчесывать и не растирать, обработать раны антисептиком и принять антигистаминные препараты. Человек, который не знает этой темы, может начать лечиться неправильно, что опасно. Если поднялась температура, зуд стал очень тяжелым, надо сразу обратиться к врачу.

По оценке специалиста, основная профилактика – не купаться там, где плавают птицы. Кроме того, вода там способна спровоцировать множество других проблем: кишечную палочку, ротавирусную инфекцию, лептоспироз – вплоть до холеры. Выявить потенциальную опасность самостоятельно невозможно, поэтому если написано "Купание запрещено", значит, Роспотребнадзор проверил воду и обнаружил превышение бактерий.

Если же все-таки человек по тем или иным причинам проплыл в таком водоеме, Кондрахин посоветовал принять душ как можно скорее, потому что многие инфекции проявляются не сразу.

